Женщина преждевременно родила во время матча ЧМ-2018

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ На Кубани женщина преждевременно родила во время первого матча ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

По его словам, мальчик родился, когда россиянами был забит пятый гол.

Мальчика назвали Сашей – в честь автора этого гола полузащитника Александра Головина.

Напомним, старт ЧМ-2018 начался с матча, в котором Россия обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0.