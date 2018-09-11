"Зенит" заявил азербайджанского футболиста для матча Лиги Европы

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Российский "Зенит" направил в УЕФА список игроков В для участия в групповом этапе Лиги Европы сезона 2018/19.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, петербургский клуб включил в список В 11 игроков, среди которых уроженец Азербайджана 19-летний Леон Мусаев.

Отметим, что Леон Мусаев выступает в молодежной сборной "Зенита". Он носит форму российской сборной U-19.

В группе С Лиги Европы "Зенит" будет бороться с "Копенгагеном" (Дания), "Бордо" (Франция) и "Славией" (Прага, Чехия).