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"Зенит" в пятый раз подряд стал обладателем Суперкубка России

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Футбол
14 июля 2024 г. 01:07
Зенит в пятый раз подряд стал обладателем Суперкубка России

"Зенит" из Санкт-Петербурга одержал победу над "Краснодаром" в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Как передает Report, встреча, проходившая в Волгограде на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 4:2 в пользу сине-бело-голубых.

Победа в этом турнире стала для санкт-петербургского клуба уже пятой подряд. "Зенит" выигрывал трофей в 2020, 2021, 2022, 2023 годах. В 2019 году обладателем Суперкубка стал московский "Локомотив", который обыграл "Зенит" со счётом 3:2.

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ) стартует 20 июля. "Зенит" в этот день сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов", а "Краснодар" 21 июля также в гостях встретится с грозненским "Ахматом".

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