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"Зенит" стал обладателем Суперкубка России

"Зенит" стал обладателем Суперкубка России Санкт-петербургский "Зенит" со счетом 3:0 победил московский "Локомотив" в матче за Олимп - Суперкубок России по футболу.
Футбол
17 июля 2021 г. 22:31
Зенит стал обладателем Суперкубка России

Санкт-петербургский "Зенит" со счетом 3:0 победил московский "Локомотив" в матче за Олимп - Суперкубок России по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Калининграде в присутствии 16 388 зрителей.

Голы забили Далер Кузяев (27-я минута), Сердар Азмун (57) и Александр Ерохин (83).

Клубы в третий раз подряд разыгрывают Суперкубок России. "Зенит" каждый раз становился чемпионом, "Локомотив" участвовал в матче за Суперкубок дважды на правах обладателя кубка страны, а в 2020 году - в качестве второй команды по итогам чемпионата. В 2019 году обладателем Суперкубка стали железнодорожники (3:2), в 2020-м - петербуржцы (2:1). Еще один раз команды разыгрывали титул в 2008 году, тогда победу со счетом 2:1 одержал "Зенит".

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