"Зенит" разгромил "Селтик" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» в Санкт-Петербурге одержал крупную победу над «Селтиком» - 3:0.

Как передает Report, российская команда сумела быстро открыть счёт. Уже на 7-й минуте отличился Бранислав Иванович.

20 минут спустя подопечные Роберто Манчини удвоили счет, после точного удара Далера Кузяева. Окончательный результат сине-бело-голубые установили на 61-й минуте — свой девятый гол в ЛЕ забил Александр Кокорин.

В первом матче «Зенит» уступил в Глазго со счётом 0:1. Таким образом, петербургская команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч

22 февраля.

Зенит (Россия) 3 : 0 Селтик (Шотландия)

1:0 – Иванович – 7, 2:0 – Кузяев – 27, 3:0 – Кокорин – 61