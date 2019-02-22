Зенит победил Фенербахче и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Лиге Европы по футболу состоялись еще 8 ответынх матчей 1\16 финала.

Как передает Report, санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над турецким «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Зенит» нанёс поражение «Фенербахче» со счётом 3:1 и вышел в 1/8 финала турнира. Первая встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч победу одержал «Зенит». Футболисты из Санкт-Петербурга вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

В другом ответном матче лондонский «Арсенал» принимал БАТЭ. Встреча прошла в столице Англии на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Первый матч, который состоялся в Борисове 14 февраля, завершилась со счётом 1:0 в пользу белорусской команды. Таким образом, «Арсенал» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а БАТЭ покинул турнир.