"Зенит" оштрафован на 10 тыс. за ущерб, причиненный болельщиками стадиону "Вильярреала"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал российский "Зенит" штрафом в размере €10 тыс. из-за поведения болельщиков, которые нанесли ущерб стадиону испанского "Вильярреала" в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы (1:3).

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба УЕФА, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Также петербургский клуб обязан в течение 30 дней связаться с "Вильярреалом" для возмещения ущерба, причиненного болельщиками.

Петербургский клуб обвинялся в актах вандализма, совершенных болельщиками команды во время матча.

Матч между "Вильярреалом" и "Зенитом" прошел 14 марта в Испании и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. По итогам двухматчевого противостояния "Вильярреал" с общим счетом 5:2 вышел в следующий раунд турнира.