"Зенит" официально объявил о назначении Семака на пост главного тренера

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер «Уфы» Сергей Семак стал новым наставником «Зенита».

Как сообщает Report, соглашение специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один год, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Сергея Семака с возвращением в Петербург и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Во время игровой карьеры за «Зенит» Семак выступал с августа 2010 года по июнь 2013-го. За три сезона он провёл в составе команды 72 матча, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач. В июне 2013 года Сергей принял предложение Лучано Спаллетти присоединиться к тренерскому штабу сине-бело-голубых в качестве помощника главного тренера. 11 марта 2014 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита». Под его руководством команда провела два матча: сине-бело-голубые с минимальным счётом уступили ЦСКА (0:1), а затем на выезде обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:1).

В марте 2014 года Семак вошёл в тренерский штаб Андре Виллаш-Боаша. В сентябре 2015-го руководил «Зенитом» на протяжении шести матчей РФПЛ из-за дисквалификации португальца. После ухода Виллаш-Боаша продолжил работать в тренерском штабе Мирчи Луческу. 30 декабря 2016 года был назначен на пост главного тренера «Уфы».