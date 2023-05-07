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"Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу

"Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу "Зенит" в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл московский "Спартак" (3:2) и досрочно стал чемпионом России.
Футбол
7 мая 2023 г. 21:17
Зенит досрочно стал чемпионом России по футболу

"Зенит" в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл московский "Спартак" (3:2) и досрочно стал чемпионом России.

Как передает Report, для команды Сергея Семака этот завоеванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учетом чемпионатов СССР.

На 13-й минуте вратарь "Спартака" Александр Селихов при попытке выбивания мяча попал в Клаудиньо, тот от корпуса бразильца залетел в ворота. На 34-й минуте Кейта Бальде замкнул передачу Квинси Промеса и сравнял счёт. На 39-й минуте точным ударом отметился Андрей Мостовой, ему отдал пас Клаудиньо. С 75-й минуты "Спартак" играл в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте. Затем команды обменялись забитыми мяча: с пенальти отличился Промес, а победу "Зениту" принес гол Ивана Сергеева.

"Зениту" до конца сезона осталось провести матчи с "Краснодаром", "Оренбургом", "Сочи" и "Факелом".

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Версия на азербайджанском языке “Zenit” Rusiya çempionu olub

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