Зеленский утвердил новые санкции: ограничения введены против известных спортсменов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности о новых санкциях против России.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности о новых санкциях против России.

Как передает Report со ссылкой на соответствующие указы, в частности, ограничения ввели против известных спортсменов РФ.

Они применяются в отношении 82 деятелей, которые связаны со спортом. Среди них есть олимпийские чемпионы.

В список, к примеру, вошел бывший вратарь сборной России по футболу и игрок клуба ЦСКА Игорь Акинфеев. При этом ограничения применили к дочке главы минобороны РФ Сергея Шойгу, президенту федерации триатлона РФ Ксении, министру спорта и туризма республики Беларусь Сергею Ковальчуку.

Среди них есть также гимнастки Светлана Хоркина, Мария Пасека, биатлонисты Светлана Ишмуратова, Дмитрий Васильев, фигуристы Елизавета Туктамышева, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Александра Степанова, Иван Букин, Александр Самарин, Никита Кацалапов, футболисты Вениамин Мандрыкин, Сергей Овчинников, Юрий Газинский, Динияр Билялетдинов, хоккеист Андрей Коваленко, дзюдоист Аслан Лаппинагов, теннисистки Екатерина Макарова, Александра Поспелова, Яна Сизикова, Амина Аншба, борец Вартерес Самургашев, легкоатлет Дмитрий Тарабин, пловец Антон Чупков и конькобежец Николай Гуляев.