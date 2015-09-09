Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Газон на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова не будет заменен.

Об этом Report заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, в настоящее время стадион находится в распоряжении клуба "Карабах": "Клуб арендовал стадион и контролирует поле. Нам сказали, что все будет в порядке. За работой также следит фирма. О замене газона не может быть и речи".

Министерство также выразило отношение к информации о переносе офисов спортивных федераций в Бакинский олимпийский стадион: "Это нелегкий шаг. Использование стадиона в качестве пустого помещения невыгодно. Здесь нужно провести разделение, чтобы осуществлять определенную работу. Хотелось бы, чтобы чувствовалось оживление, чтобы стадион жил, дышал. Чем больше будет людей, тем лучше".