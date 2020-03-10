Заявление УЕФА в связи с ЕВРО-2020 - ОБНОВЛЕНО

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал распространенные итальянскими СМИ сообщения об обращении национальных футбольных федераций в структуру в связи с отсрочкой ЕВРО-2020.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в УЕФА заявили, что нет веских причин для отсрочки чемпионата Европы из-за коронавируса.

"Из-за распространения коронавируса УЕФА поддерживает связь с соответствующими международными и местными структурами. Нет необходимости вносить изменения в запланированную таблицу турнира", - говорится в заявлении пресс-службы структуры.

*** 17:17

Ряд федераций футбола обратились в УЕФА с просьбой перенести чемпионат Европы этого года из-за вспышки эпидемии коронавируса.

Как сообщает Report, информацию распространило итальянское издание Tuttosport.

Таким образом они рассчитывают получить возможность позже завершить национальные чемпионаты, в которых сложилась сложная ситуация с переносами матчей из-за угрозы заражения. Один из предложенных вариантов - проведение турнира в следующем году.

Однако президент УЕФА Александер Чеферин выступает против. Он надеется провести ЕВРО в установленные сроки.

Отметим, что ЕВРО-2020 запланирован в период с 12 июня по 12 июля.

13 июня на Бакинском олимпийской стадионе должен состояться матч между сборными Уэльса и Швейцарии, 17 июня - матч Турция-Уэльс, а 21 июня - Швейцария-Турция. В Баку также запланировано проведение одного матча 1/4 финала.

Первый матч ЕВРО-2020 пройдет между клубами Италии и Турции на стадионе "Олимпико" в Риме.