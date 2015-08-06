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    Завтрашнее заседание Комитета клубов АФФА пройдет в новом составе

    Баку и Симург заменят представители Зиря, Кяпяз и Раван

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Первое заседание Комитета клубов АФФА сезона 2015-2016 года пройдет 7 августа. 

    Как сообщает Report, Комитет соберется в новом составе. 

    Представители клубов "Баку" и "Симург", выступившие в прошлом сезоне в Премьер-лиге Азербайджана, не примут участие на заседании. Их заменят представители дебютантов - "Зиря", "Кяпяз" и "Раван". В повестку заседания помимо текущих вопросов включены также вопросы, обсуждаемые в прошлом сезоне, по которым не приняты окончательные решения. 

    Отметим, что заседание начнется в 11:00 в отеле "Хилтон". 

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