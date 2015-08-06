Завтрашнее заседание Комитета клубов АФФА пройдет в новом составе

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Первое заседание Комитета клубов АФФА сезона 2015-2016 года пройдет 7 августа.

Как сообщает Report, Комитет соберется в новом составе.

Представители клубов "Баку" и "Симург", выступившие в прошлом сезоне в Премьер-лиге Азербайджана, не примут участие на заседании. Их заменят представители дебютантов - "Зиря", "Кяпяз" и "Раван". В повестку заседания помимо текущих вопросов включены также вопросы, обсуждаемые в прошлом сезоне, по которым не приняты окончательные решения.

Отметим, что заседание начнется в 11:00 в отеле "Хилтон".