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    Завтра приступят к продаже билетов на игру между командами "Карабах" - "Виктория Пльзень"

    В зависимости от сектора стоимость билетов меняется в пределах 1-5 манатов

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ На ответной встрече III классификационного раунда Лиги чемпионов футбольный клуб "Карабах" примет чемпиона Чехии - команду "Виктория Пльзень". 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, билеты на игру будут в продаже с 30-го июля в кассах Республиканского стадиона. 

    В зависимости от сектора стоимость билетов меняется в пределах 1-5 манатов, а в секторе VİP - 30 манатов. 

    Цены нижеследующие: 

    Секторы 1-5 и 24-28 - 1 AZN

    Секторы 6-10 и 19-23 - 2 AZN

    Секторы 11-18 - 5AZN

    VİP - 30 AZN

    Напомним, что матч "Карабах" - "Виктория Пльзень" начнется 2 августа в 20:30. Первая игра между сторонами завершилась ничьей - 0:0. 

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