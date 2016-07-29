Завтра приступят к продаже билетов на игру между командами "Карабах" - "Виктория Пльзень"

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ На ответной встрече III классификационного раунда Лиги чемпионов футбольный клуб "Карабах" примет чемпиона Чехии - команду "Виктория Пльзень".
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, билеты на игру будут в продаже с 30-го июля в кассах Республиканского стадиона.
В зависимости от сектора стоимость билетов меняется в пределах 1-5 манатов, а в секторе VİP - 30 манатов.
Цены нижеследующие:
Секторы 1-5 и 24-28 - 1 AZN
Секторы 6-10 и 19-23 - 2 AZN
Секторы 11-18 - 5AZN
VİP - 30 AZN
Напомним, что матч "Карабах" - "Виктория Пльзень" начнется 2 августа в 20:30. Первая игра между сторонами завершилась ничьей - 0:0.
News DepartmentАвтор новости
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