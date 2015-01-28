​Завтра отмечается 90-летний юбилей Тофика Бахрамова

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ 29 января пройдут юбилейные мероприятия по случаю 90-летия со дня рождения всемирно известного азербайджанского судьи Тофика Бахрамова. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, с этой целью в Баку приглашены бывшие рефери Мирослав Ступар (Украина), Николай Левников (Россия) и Вадим Жук (Беларусь).

Завтра гости и официальные лица АФФА, ветераны и действующие судьи, представители футбольной общественности Азербайджана посетят могилу Тофика Бахрамова.

Затем на учебно-тренировочной базе олимпийских сборных пройдет товарищеский матч между командой ветеранов "Нефтчи" и командой, составленной из судей.

Отметим, что Тофик Бахрамов вошел в историю футбола после своего решения на финале чемпионата мира 1966 года в Англии. Он был первым председателем Комитета судей АФФА и генеральным секретарем АФФА.