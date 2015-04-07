Футболист "Карабаха" завтра будет прооперирован в Мюнхене

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Член национальной сборной и клуба "Карабах" Намик Алескеров вместе с переводчиком Айдыном Рустамовым уехали в Германию. Об этом Report сообщил начальник Департамента информации и связей с общественностью АФФА Микаил Нариманоглу.

По его словам, 8 апреля в одной из мюнхенских клиник Н.Алескерову прооперируют колено. По словам М.Нариманоглу, лишь после операции он сможет сказать что-либо о состоянии здоровья полузащитника, который вернется в Баку 12 апреля.

Отметим, что Н.Алескеров повредил колено на прошедшем 28 марта со сборной Мальты отборочном матче группы в ЕВРО-2016. После обследования врачи поставили 20-летнему футболисту диагноз разрыв передней крестообразной связки и запретили выходить на футбольное поле в течение 6-ти месяцев.