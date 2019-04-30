Завоёванный "Миланом" кубок ЛЧ в 1994 году выбросили в урну

Бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани рассказал, как его команда однажды чуть ни лишилась кубка Лиги чемпионов.

Как передаёт Report, об этом сообщает "Советский спорт".

В 1994 году итальянский клуб стал победителем Лиги чемпионов. В финальном сражении "Милан" оказался сильнее каталонской "Барселоны".

"В Афинах мы с Капелло сидели допоздна, опустошая бутылки с вином и забыли о кубке. Уже были у лифта, когда заметили трофей в мусорной урне. Вероятно, уборщица его туда положила. Затем вернули кубок в номер, я положил его в постель. На следующее утро сказал жене, что у меня был самый волшебный сон в жизни", - цитирует Галлиани Football Italia.

После 1994 года "Милан" становился победителем Лиги чемпионов ещё дважды - в 2003 и 2007 годах.