Завершается плей-офф Лиги чемпионов

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Сегодня состоятся последние 5 ответных матчей плей-офф Лиги чемпионов по футболу. Как сообщает Report, все команды, выступающие в ответной игре на своем поле, проиграли на первом матче.

Кипрский АПОЭЛ на своем поле примет клуб "Астана" (Казахстан), а сербский клуб "Партизан" встретится с БАТЭ (Беларусь). Одним из интересных является матч между "Брюгге" и "Манчестер Юнайтед". Итальянский "Лацио" будет играть на выезде с немецким "Байером", а португальский "Спортинг с ЦСКА в Москве.

Плей-офф Лиги чемпионов, ответные матчи:

26 августа

23:45. АПОЭЛ (Кипр) - "Астана" (Казахстан)

Первая игра - 0:1

23:45. "Партизан" (Сербия) - БАТЭ (Белоруссия)

Первая игра - 0:1

23:45. "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Лацио" (Италия)

Первая игра - 0:1

23:45. "Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Первая игра - 1:3

23:45. ЦСКА (Москва, Россия) - "Спортинг" (Португалия)

Первая игра - 1:2

Отметим, что согласно результатам ответных игр 25 августа, в групповой тур Лиги чемпионов вышли 5 команд - "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Шахтер" (Донецк, Украина), "Валенсия" (Испания), "Мальмё" (Швеция) и "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).