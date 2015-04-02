Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня завершился XXVII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последний день тура состоялась одна встреча. На поле вышли футболисты клубов "Карабах" и "Интер" (Баку).

Встреча на стадионе "Bakcell Arena" завершилась ничьей - 0:0.

В первый день тура состоялись три встречи. Закатальский "Симург" обыграл АЗАЛ с минимальной разницей в счете.

"Хазар-Лянкяран" встретился с командой "Сумгайыт". В конце 90-ой минуты представители Лянкярана вышли вперед со счетом 3:2. Третий матч состоялся между командами "Нефтчи" и "Баку". Игра завершилась победой "черно-белых" - 2:0.

Отметим, что игры XXVIII тура Премьер-лиги пройдут 5 апреля.