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    ​Завершился XXVII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу

    Встреча прошла на стадионе Bakcell Arena

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня завершился XXVII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, в последний день тура состоялась одна встреча. На поле вышли футболисты клубов "Карабах" и "Интер" (Баку).

    Встреча на стадионе "Bakcell Arena" завершилась ничьей - 0:0.

    В первый день тура состоялись три встречи. Закатальский "Симург" обыграл АЗАЛ с минимальной разницей в счете.

    "Хазар-Лянкяран" встретился с командой "Сумгайыт". В конце 90-ой минуты представители Лянкярана вышли вперед со счетом 3:2. Третий матч состоялся между командами "Нефтчи" и "Баку". Игра завершилась победой "черно-белых" - 2:0.

    Отметим, что игры XXVIII тура Премьер-лиги пройдут 5 апреля. 

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