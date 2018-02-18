Завершился XVI тур Премьер-лиги Азербайджана

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Премьер-лиге Азербайджана завершился XVI тур.

Как передает Report, последний матч недели был сыгран между командами «Карабах» и «Сабаиль».

Встреча, которая проходила на "BayılArena", завершилась победой агдамцев со счетом 1:0. Судьбу матча решил гол, забитый на 51-й минуте Махиром Мадатовым.

После этой победы «Карабах» довел свои очки до 41-го. «Сабаиль» определился на 6-1 строчке с 14-ю баллами.

Первый день игр встреились «Габала» и «Зира», 2:1, «Сумгаит» и «Нефтчи», 2:0. На очередном сегодняшнем матче «Кешля» обыграла «Кяпяз» со счетом 1:0.