Завершился второй этап продажи билетов на ЕВРО-2020

Завершилась продажа билетов на чемпионат Европы по футболу 2020 года для болельщиков, чьи сборные вышли на турнир.

Как сообщает Report, об этом отмечает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Общее количество билетов на Евро составит более 3 млн, из которых 82% выделено для болельщиков. Первая фаза реализации билетов прошла летом среди нейтральных болельщиков, где было подано 19,3 млн заявок при общем количестве в 1,5 млн выделенных для этой категории болельщиков билетов.

Окончательный статус заявок ассоциации сообщат до конца января 2020 года. Для тех, чьи заявки не будут удовлетворены, в будущем может быть предложено приобрести билеты, которые не были выкуплены или были возвращены.

Отметим, что чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи турнира пройдут в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. На групповом этапе чемпионата Европы сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против сборных Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня) и против команды Дании (22 июня) в Копенгагене.

Первый матч ЕВРО-2020 пройдет между сборными Италии и Турции на стадионе "Олимпико" в Риме.