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    Завершился второй раунд группового турнира футбольной Лиги чемпионов

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Завершился второй раунд группового турнира футбольной Лиги чемпионов.

    Как передает Report, один из самых интересных матчей прошел в столице Англии, где местный "Тоттенхэм Хотспур" принимал испанскую "Барселону".

    Игра получилась весьма красивой и со множеством голов. 4:2 – победили гости.

    В этой же группе "Интер" на чужом поле сумел одержать волевую победу над ПСВ (2:1).

    В группе А дортмундская «Боруссия» принимала «Монако». Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0. В другом матче этой группы мадридский «Атлетико» принимал на своём поле «Брюгге». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

    Результаты других матчей дня: "Порту" (Португалия) – "Галатасарай" (Турция) – 1:0, "Локомотив" (Россия) – "Шальке" (Германия) - 0:1. "Наполи" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия) – 1:0, "ПСЖ" (Франция) – "Црвена Звезда" (Сербия) - 6:1.

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