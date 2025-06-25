Завершился визит членов клуба "Карабах" на освобожденные территории Азербайджана

Завершился визит футболистов, тренерского штаба и официальных лиц клуба "Карабах" на освобожденные территории Азербайджана

Завершился визит футболистов, тренерского штаба и официальных лиц клуба "Карабах" на освобожденные территории Азербайджана

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, в рамках визита, организованного совместно агдамской командой и Министерством молодежи и спорта, последняя встреча состоялась в Физули.

Сначала была организована встреча с жителями в центре города. Затем состоялось знакомство членов клуба со средней школой №1 имени Мирзы Улугбея.

Отметим, что члены клуба "Карабах" ранее встречались с жителями города Шуша, учениками средней школы №1 города Шуша, студентами Карабахского университета в Ханкенди. Затем коллектив посетил Агдам и ознакомился с работами, проводимыми в комплексе Имарет, посетил Агдамскую Джума-мечеть.