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Завершился визит членов клуба "Карабах" на освобожденные территории Азербайджана

Завершился визит членов клуба "Карабах" на освобожденные территории Азербайджана Завершился визит футболистов, тренерского штаба и официальных лиц клуба "Карабах" на освобожденные территории Азербайджана
Футбол
25 июня 2025 г. 17:59
Завершился визит членов клуба Карабах на освобожденные территории Азербайджана

Завершился визит футболистов, тренерского штаба и официальных лиц клуба "Карабах" на освобожденные территории Азербайджана

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, в рамках визита, организованного совместно агдамской командой и Министерством молодежи и спорта, последняя встреча состоялась в Физули.

Сначала была организована встреча с жителями в центре города. Затем состоялось знакомство членов клуба со средней школой №1 имени Мирзы Улугбея.

Отметим, что члены клуба "Карабах" ранее встречались с жителями города Шуша, учениками средней школы №1 города Шуша, студентами Карабахского университета в Ханкенди. Затем коллектив посетил Агдам и ознакомился с работами, проводимыми в комплексе Имарет, посетил Агдамскую Джума-мечеть.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Qarabağ” klubunun üzvlərinin işğaldan azad olunmuş bölgələrə səfəri başa çatıb

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