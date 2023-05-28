Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report , в последней игре заключительного тура чемпионата агдамский "Карабах" одержал победу над "Туран Товузом" со счетом 3:1.

Игра прошла на "Азерсун Арене".

В составе победителей отличились Редон Джиджа (2), Леандро Андраде (47) и Муса Гурбанлы (72). Единственный гол гостей забил Руни Эва на 61-й минуте.

Представитель Агдама завершил сезон с 90 очками. Товузский клуб занял шестое место с 39 очками.

N Клуб Игры Победа Ничья Проигрыш Разница мячей Очки 1 Карабах 36 28 6 2 91-25 90 2 Сабах 36 25 6 5 75-24 81 3 Нефтчи 36 20 8 8 63-38 68 4 Габала 36 13 11 12 47-47 50 5 Зиря 36 13 11 12 45-46 50 6 Туран Товуз 36 10 9 17 36-49 39 7 Сумгайыт 36 8 7 21 26-70 31 8 Кяпяз 36 6 13 17 34-62 31 9 Сабаил 36 7 8 21 32-62 29 10 Шамахы 36 4 13 19 26-52 25

Бомбардиры: Рамиль Шейдаев ("Карабах") - 22 гола, Муса Гурбанлы ("Карабах") - 21 гол, Джоуи Лэнс Микелс ("Сабах"), Эмин Махмудов ("Нефтчи") - оба по 17 голов.