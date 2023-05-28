Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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Игра прошла на "Азерсун Арене".
В составе победителей отличились Редон Джиджа (2), Леандро Андраде (47) и Муса Гурбанлы (72). Единственный гол гостей забил Руни Эва на 61-й минуте.
Представитель Агдама завершил сезон с 90 очками. Товузский клуб занял шестое место с 39 очками.
|
N
|
Клуб
|
Игры
|
Победа
|
Ничья
|
Проигрыш
|
Разница мячей
|
Очки
|
1
|
Карабах
|
36
|
28
|
6
|
2
|
91-25
|
90
|
2
|
Сабах
|
36
|
25
|
6
|
5
|
75-24
|
81
|
3
|
Нефтчи
|
36
|
20
|
8
|
8
|
63-38
|
68
|
4
|
Габала
|
36
|
13
|
11
|
12
|
47-47
|
50
|
5
|
Зиря
|
36
|
13
|
11
|
12
|
45-46
|
50
|
6
|
Туран Товуз
|
36
|
10
|
9
|
17
|
36-49
|
39
|
7
|
Сумгайыт
|
36
|
8
|
7
|
21
|
26-70
|
31
|
8
|
Кяпяз
|
36
|
6
|
13
|
17
|
34-62
|
31
|
9
|
Сабаил
|
36
|
7
|
8
|
21
|
32-62
|
29
|
10
|
Шамахы
|
36
|
4
|
13
|
19
|
26-52
|
25
Бомбардиры: Рамиль Шейдаев ("Карабах") - 22 гола, Муса Гурбанлы ("Карабах") - 21 гол, Джоуи Лэнс Микелс ("Сабах"), Эмин Махмудов ("Нефтчи") - оба по 17 голов.