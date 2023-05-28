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Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
28 мая 2023 г. 22:04
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в последней игре заключительного тура чемпионата агдамский "Карабах" одержал победу над "Туран Товузом" со счетом 3:1.

Игра прошла на "Азерсун Арене".

В составе победителей отличились Редон Джиджа (2), Леандро Андраде (47) и Муса Гурбанлы (72). Единственный гол гостей забил Руни Эва на 61-й минуте.

Представитель Агдама завершил сезон с 90 очками. Товузский клуб занял шестое место с 39 очками.

N

Клуб

Игры

Победа

Ничья

Проигрыш

Разница мячей

Очки

1

Карабах

36

28

6

2

91-25

90

2

Сабах

36

25

6

5

75-24

81

3

Нефтчи

36

20

8

8

63-38

68

4

Габала

36

13

11

12

47-47

50

5

Зиря

36

13

11

12

45-46

50

6

Туран Товуз

36

10

9

17

36-49

39

7

Сумгайыт

36

8

7

21

26-70

31

8

Кяпяз

36

6

13

17

34-62

31

9

Сабаил

36

7

8

21

32-62

29

10

Шамахы

36

4

13

19

26-52

25

Бомбардиры: Рамиль Шейдаев ("Карабах") - 22 гола, Муса Гурбанлы ("Карабах") - 21 гол, Джоуи Лэнс Микелс ("Сабах"), Эмин Махмудов ("Нефтчи") - оба по 17 голов.

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Версия на азербайджанском языке APL-də 2022/2023 mövsümünə yekun vurulub: “Qarabağ” son oyununda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

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