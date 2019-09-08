Завершился пятый тур отборочного турнира Евро-2020.

Как передаёт Репорт, в последний день тура прошли 7 матчей в трёх группах.

Сборная Косово, которая была соперником Азербайджана в групповом этапе Лиги Наций, отметилась сенсацией. Так, Косово в домашнем матче обыграла сборную Чехии со счётом 2-1 и вышла на 2-е место в группе А .

В другом матче группы сборная Англии разгромила сборную Болгарии со счётом 4-0. В матче, котором игрок Карабаха Симеон Славчев остался на скамейке запасных, игрок хозяев Харри Кейн оформил хет-трик, забив дважды с пенальти.

Украина победила Литву и уверенно возглавляет группу В, а Португалия одержала победу над Сербией со счётом 4:2.

В группе H, Исландия обыграла Молдову 3:0, Франция Албанию 4:1. Сборная Турции с трудом смогла победить сборную Андорры. В матче, который президент Р. Эрдоган смотрел на стадионе, счёт открыл Озан Туфан на 89-й минуте.

Евро-2020, отборочный раунд

V тур

Группа А

17:00 Косово - Чехия - 2:1

Голы: Ведат Мурич, 20. Мергим Войво, 67 - Патрик Шик, 16

20:00. Англия - Болгария - 4:0

Голы: Гарри Кейн, 24; 50 (пен.); 73 (пен.). Рахим Стерлинг, 55

Турнирная таблица: Англия - 9 очков (3 игры), Косово - 8 (4), Чехия - 6 (4), Черногория - 2 (4), Болгария - 2 (5).

Группа Б

20:00. Литва - Украина - 0:3

Голы: Александр Зинченко, 7. Марлос, 27. Руслан Малиновский, 62

22:45. Сербия - Португалия - 2:4

Голы: Никола Миленкович, 68. Александр Митрович, 85 - Уильям Карвалью, 42. Консул Кведес, 58. Криштиану Роналду, 80. Бернарду Сильва, 86

Турнирная таблица: Украина - 13 очков (5 игр), Португалия - 5 (3), Люксембург - 4 (4), Сербия - 4 (4), Литва - 1 (4)

Группа Н

20:00. Исландия - Молдова - 3: 0

Голы: Колбейн Сигторссон, 31. Биркир Бьярнасон, 55. Джон Дади Бодварссон, 77

22:45. Франция - Албания - 4:1

Голы: Коман королей, 8; 68. Оливье Гиру, 27. Джонатан Икононе, 85 - Соколич, 90 (пен.)

Незабитый пенальти: Антуан Гризманн, 37

22:45. Турция - Андорра - 1: 0

Голы: Озан Туфан, 89

Турнирная таблица: Франция - 12 очков (5 игр), Турция - 12 (5), Исландия - 12 (5), Албания - 6 (5), Молдова - 3 (5), Андорра - 0 (5).