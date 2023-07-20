Завершился первый квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, состоялись еще 7 ответных матчей.
"Олимпия" (Словения), "Астана" (Казахстан), "Клаксвик" (Фарерские острова), "Карабах" (Азербайджан), "Слован" (Словакия), "Лудогорец" (Болгария) и ХИК вышли в следующий раунд.
Лига чемпионов УЕФА
I квалификационный раунд, ответные игры
"Валмиера" (Латвия) — "Олимпия" (Словения) - 1:2
Первая игра - 1:2
"Динамо" (Тбилиси, Грузия) — "Астана" (Казахстан) - 1:2
Первая игра – 1:1
"Ференцварош" (Венгрия) — "Клаксвик" (Фарерские острова) - 0:3
Первая игра - 0:0
"Карабах" (Азербайджан) — "Линкольн" (Гибралтар) - 4:0
Первая игра - 2:1
"Эсперанж" (Люксембург) — "Слован" (Словакия) - 0:2
Первая игра – 1:1
"Лудогорец" (Болгария) — "Балканы" (Косово) - 4:0
Первая игра - 0:2
"Ларне" (Северная Ирландия) — ХИК (Финляндия) - 2:1 (доп. время — 0:1)
Первая игра – 0:1.