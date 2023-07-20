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Завершился первый квалификационный раунд Лиги чемпионов

Завершился первый квалификационный раунд Лиги чемпионов Завершился первый квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
20 июля 2023 г. 01:40
Завершился первый квалификационный раунд Лиги чемпионов

Завершился первый квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, состоялись еще 7 ответных матчей.

"Олимпия" (Словения), "Астана" (Казахстан), "Клаксвик" (Фарерские острова), "Карабах" (Азербайджан), "Слован" (Словакия), "Лудогорец" (Болгария) и ХИК вышли в следующий раунд.

Лига чемпионов УЕФА

I квалификационный раунд, ответные игры

"Валмиера" (Латвия) — "Олимпия" (Словения) - 1:2

Первая игра - 1:2

"Динамо" (Тбилиси, Грузия) — "Астана" (Казахстан) - 1:2

Первая игра – 1:1

"Ференцварош" (Венгрия) — "Клаксвик" (Фарерские острова) - 0:3

Первая игра - 0:0

"Карабах" (Азербайджан) — "Линкольн" (Гибралтар) - 4:0

Первая игра - 2:1

"Эсперанж" (Люксембург) — "Слован" (Словакия) - 0:2

Первая игра – 1:1

"Лудогорец" (Болгария) — "Балканы" (Косово) - 4:0

Первая игра - 0:2

"Ларне" (Северная Ирландия) — ХИК (Финляндия) - 2:1 (доп. время — 0:1)

Первая игра – 0:1.

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