Завершился первый день 1/8 финала Лиги чемпионов - ВИДЕО

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Стали известны результаты очередных двух матчей первого дня 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов донецкий «Шахтёр» принимал «Рому». Встреча прошла в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Римские «волки» открыли счёт на 41-й минуте, благодаря точному удару Дженгиза Ундера после передачи Эдина Джеко. Однако «горнякам» вскоре не только удалось сравнять счет, но и переломить ход встречи в свою пользу — на 52-й и 71-й минутах отличились Факундо Феррейра и Фред.

Ответная игра между «Шахтёром» и «Ромой» пройдёт 13 марта в Риме.

В другом матче первого дня «Севилья» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», в которой болельщики так и не увидели голов.

Ответный матч между командами пройдёт 13 марта в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч

"Шахтёр" Д (Украина) - "Рома" (Италия) - 2:1

Голы: 0:1 – Ундер - 41, 1:1 – Феррейра - 52, 2:1 – Фред - 71.



2-й матч

Севилья (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия)- 0:0