​Завершился первый матч возобновившегося чемпионата Испании

"Севилья" на своем поле со счетом 2:0 обыграла "Бетис" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эта встреча стала первой в испанском первенстве после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Забитыми мячами в матче отметились Лукас Окампос (56-я минута - пенальти) и Фернандо (62). Окампос стал первым игроком с 2011 года, который забивает за "Севилью" в пяти матчах подряд. В предыдущий раз это удалось форварду Альваро Негредо. "Бетис" и "Севилья" провели по пять замен, став первыми командами чемпионата Испании, которые воспользовались данной возможностью в официальном матче.

Отметим, что встреча прошла без болельщиков, однако руководство лиги решило разнообразить систему трансляций матчей. Фанаты были добавлены на трибуны при помощи компьютерной графики. Также для сохранения футбольной атмосферы в трансляции использовались аудиоматериалы, звук для которых был записан на настоящих стадионах.

Игра началась с минуты молчания в память о жертвах пандемии. На 20-й минуте матча прошла акция "Аплодисменты вечности", предназначенная для поддержки врачей, борющихся с последствиями коронавируса по всему миру. Любой желающий мог для этого загрузить свои аплодисменты в специальную библиотеку.

Напомним, что Ла Лига была прервана в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных встреч. Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих лиг Европы. Раньше остальных турнир продолжился в Германии.