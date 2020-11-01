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Завершился матч «Сумгайыт» - «Нефтчи»

Завершился матч «Сумгайыт» - «Нефтчи» Прошел еще один матч VIII тура азербайджанской премьер-лиги
Футбол
1 ноября 2020 г. 16:19
Завершился матч «Сумгайыт» - «Нефтчи»

Прошел еще один матч VIII тура азербайджанской премьер-лиги.

Как передает Report, на стадионе Kapital Bank Arena встречались «Сумгайыт» и «Нефтчи».

Матч, который судил рефери ФИФА Рауф Джаббаров, завершился нулевой ничьей. На 84-ой минуте вратарь «нефтяников» Агиль Мамедов отбил пенальти в исполнении игрока «Сумгайыта» Эльвина Мамедова.

Благодаря этому результату «Сумгайыт» набрал свое 15-ое очко в этом сезоне и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Нефтчи» с 14 очками идет вторым.

Отметим, что в первых двух встречах тура «Габала» победила «Сабах» со счетом 2:1, а игра «Зиря» - «Сабаил» завершилась нулевой ничьей.

Тур завершится матчем «Карабах» - «Кешля», который стартовал в 16:00.

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