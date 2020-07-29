Завершился матч Серии А "Интер"-"Наполи"

Футболисты "Интера" обыграли "Наполи" в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии.

Футболисты "Интера" обыграли "Наполи" в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Данило Д'Амброзио (11-я минута) и Лаутаро Мартинес (74).

"Интер" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 79 очков в 37 матчах, ранее миланская команда гарантировала себе участие в Лиге чемпионов сезона-2020/21. "Наполи" идет седьмым, имея в активе 59 очков после 37 встреч.