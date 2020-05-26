​Завершился матч "Бавария" - "Боруссия" в рамках Бундеслиги

Мюнхенская "Бавария" со счетом 1:0 на выезде переиграла дортмундскую "Боруссию" в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, матч начался с минуты молчания в память о скончавшихся из-за COVID-19.

Единственный мяч на 43-й минуте забил ударом из-за пределов штрафной полузащитник Йозуа Киммих.

Капитан "Баварии" голкипер Мануэль Нойер провел 400-й матч в Бундеслиге. С момента его дебюта ни один футболист не провел больше встреч в чемпионате Германии. 20 мая 34-летний немец подписал новое соглашение с немецким клубом, рассчитанное на три сезона.

Отметим, что оба клуба подошли к противостоянию с шестиматчевой победной серией в чемпионате. "Баварии" удалось продлить беспроигрышную серию до 14 матчей (13 побед, 1 ничья), чемпион семи последних сезонов не проигрывает с 7 декабря прошлого года.