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Завершился групповой раунд Лиги Европы

Завершился групповой раунд Лиги Европы Состоялись матчи 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА
Футбол
11 декабря 2020 г. 02:13
Завершился групповой раунд Лиги Европы

Состоялись матчи 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Report передает вам результаты данных матчей:

ЦСКА (София, Болгария) - Рома (Италия) - 3:1

Янг Бойз (Швейцария) - ЧФР Клуж (Румыния) - 2:1

Дандолк (Ирландия) - Арсенал (Англия) - 2:4

Рапид (Австрия) - Мольде (Норвегия) - 2:2

Байер (Германия) - Славия (Чехия) - 4:0

Хапоэль (Б-Ш, Израиль) - Ницца (Франция) - 1:0

Стандард (Бельгия) - Бенфика (Португалия) - 2:2

Лех (Польша) - Рейнджерс (Шотландия) - 0:2

ПСВ (Нидерланды) - Омония (Кипр) - 4:0

ПАОК (Греция) - Гранада (Испания) - 0:0

Наполи (Италия) - Реал Сосьедад (Испания) - 1:1

Риека (Хорватия) - АЗ Алкмаар (Нидерланды) - 2:1

Брага (Португалия) - Заря (Украина) - 2:0

Лестер (Англия) - АЕК (Греция) - 2:0

Спарта (Чехия) - Милан (Италия) - 0:1

Селтик (Шотландия) - Лилль (Франция) - 3:2

Маккаби (Т-А, Израиль) - Сивасспор (Турция) - 1:0

Тоттенхэм (Англия) - Антверпен (Бельгия) - 2:0

Лудогорец (Болгария) - ЛАСК (Австрия) - 1:3

Динамо (Зг, Хорватия) - ЦСКА (Москва, Россия) - 3:1

Вольфсберг (Австрия) - Фейеноорд (Нидерланды) - 1:0

Хоффенхайм (Германия) - Гент (Бельгия) - 4:1

Слован (Чехия) - Црвена Звезда (Сербия) - 0:0

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