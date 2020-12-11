Завершился групповой раунд Лиги Европы

Состоялись матчи 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Report передает вам результаты данных матчей:
ЦСКА (София, Болгария) - Рома (Италия) - 3:1
Янг Бойз (Швейцария) - ЧФР Клуж (Румыния) - 2:1
Дандолк (Ирландия) - Арсенал (Англия) - 2:4
Рапид (Австрия) - Мольде (Норвегия) - 2:2
Байер (Германия) - Славия (Чехия) - 4:0
Хапоэль (Б-Ш, Израиль) - Ницца (Франция) - 1:0
Стандард (Бельгия) - Бенфика (Португалия) - 2:2
Лех (Польша) - Рейнджерс (Шотландия) - 0:2
ПСВ (Нидерланды) - Омония (Кипр) - 4:0
ПАОК (Греция) - Гранада (Испания) - 0:0
Наполи (Италия) - Реал Сосьедад (Испания) - 1:1
Риека (Хорватия) - АЗ Алкмаар (Нидерланды) - 2:1
Брага (Португалия) - Заря (Украина) - 2:0
Лестер (Англия) - АЕК (Греция) - 2:0
Спарта (Чехия) - Милан (Италия) - 0:1
Селтик (Шотландия) - Лилль (Франция) - 3:2
Маккаби (Т-А, Израиль) - Сивасспор (Турция) - 1:0
Тоттенхэм (Англия) - Антверпен (Бельгия) - 2:0
Лудогорец (Болгария) - ЛАСК (Австрия) - 1:3
Динамо (Зг, Хорватия) - ЦСКА (Москва, Россия) - 3:1
Вольфсберг (Австрия) - Фейеноорд (Нидерланды) - 1:0
Хоффенхайм (Германия) - Гент (Бельгия) - 4:1
Слован (Чехия) - Црвена Звезда (Сербия) - 0:0