Завершился групповой этап Лиги чемпионов

Завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, известны все участники стадии 1/8 финала ЛЧ и команды, вышедшие в стадию плей-офф Лиги Европы.

Так, в группе Е в Италии "Милан" разгромил австрийский "Зальцбург" со счетом 4:0 и вышел в следующий раунд.

Аналогичного успеха добились также итальянские "Наполи" и "Интер", английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм", немецкие "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд), "Айнтрахт" (Франкфурт ), "Лейпциг", испанский "Реал Мадрид", французский "ПСЖ", бельгийский "Брюгге", а также португальские "Бенфика" и "Порту".

В 1/16 финала Лиги Европы сыграют нидерландский"Аякс", немецкая "Бавария", испанские "Барселона" и "Севилья", португальский "Спортинг", австрийский "Зальцбург", донецкий "Шахтер" и итальянский "Ювентус".

Лига чемпионов

Групповой этап, VI тур

2 ноября

Группа Е

00:00. "Челси" (Англия) — "Динамо" (Загреб, Хорватия) — 2:1

00:00. "Милан" (Италия) — "Зальцбург" (Австрия) — 4:0

Очки: "Челси" — 13, "Милан" — 10, "Зальцбург" — 6, "Динамо" — 4.

Группа F

21:45. "Реал Мадрид" (Испания) — "Селтик" (Шотландия) — 5:1

21:45. "Шахтер" (Донецк, Украина) — "Лейпциг" (Германия) — 0:4

Очки: "Реал" — 13, "Лейпциг" — 12, "Шахтер" — 6, "Селтик" — 2.

Группа G

00:00. "Копенгаген" (Дания) — "Боруссия" (Дортмунд, Германия) — 1:1

00:00. "Манчестер Сити" (Англия) — "Севилья" (Испания) — 3:1

Очки: "Манчестер Сити" — 14, "Боруссия" — 9, "Севилья" — 5, "Копенгаген" — 3.

Группа Н

00:00. "Ювентус" (Италия) — ПСЖ (Франция) — 1:2

00:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Бенфика" (Португалия) – 1:6

Очки: "Бенфика" — 14, "ПСЖ" — 14, "Ювентус" — 3, "Маккаби" — 3.