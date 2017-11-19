Завершился 12-й тур Премьер лиги Азербайджана по футболу

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Состоялась последняя игра 12-го тура Премьер лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, на стадионе "Баксель Арена"(Bakcell Arena) "Нефтчи" принимал "Габалу". Встреча завершилась волевой победой гостей со счетом 3:2. Хозяева по ходу встречи дважды выходили вперед. На 19-й минуте Эмин Махмудов забил свой первый мяч в чемпионате Азербайджана. Это был также сотый мяч, забитый в противостоянии межу этими командами.

Вскоре форвард гостей Багали Дабо в результате неправильно назначенного линейным арбитром Зейналом Зейналовым углового удара сравнял счет. Французский форвард, забив свой 6-й мяч в первенстве страны, возглавил список бомбардиров.

Первый тайм завершился со счетом 1:1.

В самом начале второго тайма "Нефтчи" забил второй мяч.В этот раз после углового отличился Кирило Петров. Но на 56-й минуте бывший игрок "Фрагмана" Руслан Гурбанов с пенальти счет сравнял. Финальную точку в противостоянии на 80-й минуте поставил Стивен Джозеф Монроз.

Благодаря этой победе "Габала" набрала 25 очков и занимает 3-е, а "Нефтчи" с 13 очками – 5-е места. "Габала" также сравнялась с "Нефтчи" по количествам побед в очных противостояниях в рамках Премьер-лиги. У обеих команд этот показатель равен 15. Однако если в последних 4 встречах побеждали хозяева, в этот раз победили гости. "Нефтчи" в последних 8 играх одержал всего одну победу.

19 ноября (воскресенье)

17:00. "Нефтчи” – "Габала” - 2:3

Голы: Эмин Махмудов, 19. Кирило Петров, 48 – Багали Дабо, 21. Руслан Гурбанов, с пенальти. Стивен Джозеф-Монроз, 80

Арбитры: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов Акиф Амирали, Орхан Мамедов

Представитель AFFA: Сакин Мамедзадэ

Судья-инспектор: Али Гусейнов

"Баксель Арена”