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    Завершились матчи третьего тура отборочного турнира ЧМ-2018

    Албания уступила Испании, Италия вырвала победу над Македонией

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Завершились матчи третьего тура отборочного турнира ЧМ-2018 в группах D, G и I.

    Как передает Report, в матче 3-го тура группы отборочного этапа к ЧМ-2018 европейской зоны сборная Исландии в родных стенах нанесла поражение команде Турции со счетом 2:0.

    В группе D Молдавия не сумела справиться с Ирландией, Сербия благодаря дублю Александра Митровича одержала непростую победу над Австрией.

    В группе G Испания в гостях взяла верх над Албанией, дубль Чиро Иммобиле позволил Италии обыграть Македонию.

    ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа D. 3-й тур

    Группа D

    Молдавия - Ирландия - 1:3

    Игорь Бугаев, 45+1 - Шейн Лонг, 2, Джеймс Макклин, 69, 76

    Сербия - Австрия - 3:2

    Александр Митрович, 6, 23, Душан Тадич, 74 - Марсель Забитцер, 15, Марк Янко, 62

    Уэльс - Грузия - 1:1

    Гарет Бэйл, 10 - Торнике Окриашвили, 57

    Группа G

    Албания - Испания - 0:2

    Диего Коста, 55, Нолито, 63

    Македония - Италия - 2:3

    Илия Несторовски, 57, Ферхан Хасани, 59 - Андреа Белотти, 24, Чиро Иммобиле, 75, 90+1

    Израиль - Лихтенштейн - 2:1

    Томер Хемед, 3, 16 - Макс Гопель, 49

    Группа I

    Исландия - Турция - 2:0

    Омер Топрак, 41(автогол), Альфред Финнбогасон, 44

    Финляндия - Хорватия - 0:1

    Марио Манджукич, 18

    Украина - Косово - 3:0

    Артем Кравец, 31, Андрей Ярмоленко, 81, Руслан Ротань, 87 

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