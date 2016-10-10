Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Завершились матчи третьего тура отборочного турнира ЧМ-2018 в группах D, G и I.

Как передает Report, в матче 3-го тура группы отборочного этапа к ЧМ-2018 европейской зоны сборная Исландии в родных стенах нанесла поражение команде Турции со счетом 2:0.

В группе D Молдавия не сумела справиться с Ирландией, Сербия благодаря дублю Александра Митровича одержала непростую победу над Австрией.

В группе G Испания в гостях взяла верх над Албанией, дубль Чиро Иммобиле позволил Италии обыграть Македонию.

ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа D. 3-й тур

Группа D

Молдавия - Ирландия - 1:3

Игорь Бугаев, 45+1 - Шейн Лонг, 2, Джеймс Макклин, 69, 76

Сербия - Австрия - 3:2

Александр Митрович, 6, 23, Душан Тадич, 74 - Марсель Забитцер, 15, Марк Янко, 62

Уэльс - Грузия - 1:1

Гарет Бэйл, 10 - Торнике Окриашвили, 57

Группа G

Албания - Испания - 0:2

Диего Коста, 55, Нолито, 63

Македония - Италия - 2:3

Илия Несторовски, 57, Ферхан Хасани, 59 - Андреа Белотти, 24, Чиро Иммобиле, 75, 90+1

Израиль - Лихтенштейн - 2:1

Томер Хемед, 3, 16 - Макс Гопель, 49

Группа I

Исландия - Турция - 2:0

Омер Топрак, 41(автогол), Альфред Финнбогасон, 44

Финляндия - Хорватия - 0:1

Марио Манджукич, 18

Украина - Косово - 3:0

Артем Кравец, 31, Андрей Ярмоленко, 81, Руслан Ротань, 87