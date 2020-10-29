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Завершились матчи Лиги чемпионов УЕФА

Завершились матчи Лиги чемпионов УЕФА Прошли матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
29 октября 2020 г. 02:21
Завершились матчи Лиги чемпионов УЕФА

Прошли матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Report представляет результаты игр.

2-й тур

Группа Е

Краснодар (Россия) – Челси (Англия) 0:4

Голы:

0:1 – Хадсон-Одои (37), 0:2 – Вернер (п., 76), 0:3 – Зиеш (79), 0:4 – Пулишич (90).

Севилья (Испания) – Ренн (Франция) 1:0

Гол:

1:0 – де Йонг (55).

Группа F

Боруссия Дортмунд (Германия) – Зенит (Россия) 2:0

Голы:

1:0 – Санчо (п., 78), 2:0 – Холанд (90).

Брюгге (Бельгия) – Лацио (Италия) 1:1

Голы:

0:1 – Корреа (14), 1:1 – Ванакен (п., 42).

Ювентус (Италия) – Барселона (Испания) 0:2

Голы: Дембеле (14), Месси (90+1).

Ференцварош (Венгрия) – Динамо Киев (Украина) 2:2

Голы:

Нгуен (59, Ф.Боли (90) – В.Цыганков (п., 28), К.Де Пенья (41).

Башакшехир (Турция) – ПСЖ (Франция) 0:2

Голы:

М.Кин (64, 79).

Манчестер ЮнайтедЛейпциг (Германия) 5:0

Голы:

Гринвуд (21), М. Рэшфорд (74, 78, 90+2), А.Марсьял (п., 87).

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted"dən darmadağın, "Barselona" "Yuventus"u məğlub etdi

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