Завершились матчи Лиги чемпионов УЕФА

Прошли матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Report представляет результаты игр.
2-й тур
Группа Е
Краснодар (Россия) – Челси (Англия) 0:4
Голы:
0:1 – Хадсон-Одои (37), 0:2 – Вернер (п., 76), 0:3 – Зиеш (79), 0:4 – Пулишич (90).
Севилья (Испания) – Ренн (Франция) 1:0
Гол:
1:0 – де Йонг (55).
Группа F
Боруссия Дортмунд (Германия) – Зенит (Россия) 2:0
Голы:
1:0 – Санчо (п., 78), 2:0 – Холанд (90).
Брюгге (Бельгия) – Лацио (Италия) 1:1
Голы:
0:1 – Корреа (14), 1:1 – Ванакен (п., 42).
Ювентус (Италия) – Барселона (Испания) 0:2
Голы: Дембеле (14), Месси (90+1).
Ференцварош (Венгрия) – Динамо Киев (Украина) 2:2
Голы:
Нгуен (59, Ф.Боли (90) – В.Цыганков (п., 28), К.Де Пенья (41).
Башакшехир (Турция) – ПСЖ (Франция) 0:2
Голы:
М.Кин (64, 79).
Манчестер Юнайтед – Лейпциг (Германия) 5:0
Голы:
Гринвуд (21), М. Рэшфорд (74, 78, 90+2), А.Марсьял (п., 87).