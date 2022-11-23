Завершилась 1/8 финала Кубка Азербайджана

Завершилась 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Завершилась 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последней игре этого раунда "Сабах" принял представителя I дивизиона - клуб "Гарадаг Локбатан". Встреча на стадионе "Банк Республика Арена" завершилась победой хозяев поля со счетом 5:0.

Голы за столичный клуб забили Давит Волков (на 33-й минуте), Бахтияр Гасаналызаде (на 39-й минуте) и Эммануэль Апе (на 61-й, 88-й и 90+1 минутах).

Соперником "Сабаха" в 1/4 финала станет клуб "Туран Товуз".

Отметим, что ранее путевку в 1/4 финала завоевали клубы "Сабаил", "Туран Товуз", "Габала", "Зиря" и "Кяпяз".