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Завершен групповой этап посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера турнира мини-футболу

Завершен групповой этап посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера турнира мини-футболу Завершен групповой этап Международного турнира по мини-футболу, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Футбол
4 мая 2023 г. 20:51
Завершен групповой этап посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера турнира мини-футболу

Завершен групповой этап Международного турнира по мини-футболу, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в прошедшей в Бакинской теннисной академии последней игре на поле встретились сборные Азербайджан и Сербии.

Встреча завершилась безголевой ничьей. По итогам встречи сборная Азербайджана с 8 очками заняла 3 место в группе А.

Воспитанники Эльшада Гулиева 5 мая сыграют в этапе плей-офф против команды Франции. Победитель матча в тот же день сыграет в полуфинале против команды Казахстана.

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Версия на азербайджанском языке Ulu Öndərin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş turnirin qrup mərhələsinə yekun vurulub

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