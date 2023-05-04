Завершен групповой этап посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера турнира мини-футболу

Завершен групповой этап Международного турнира по мини-футболу, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Завершен групповой этап Международного турнира по мини-футболу, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в прошедшей в Бакинской теннисной академии последней игре на поле встретились сборные Азербайджан и Сербии.

Встреча завершилась безголевой ничьей. По итогам встречи сборная Азербайджана с 8 очками заняла 3 место в группе А.

Воспитанники Эльшада Гулиева 5 мая сыграют в этапе плей-офф против команды Франции. Победитель матча в тот же день сыграет в полуфинале против команды Казахстана.