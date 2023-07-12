Завершатся первые матчи I квалификационного раунда Лиги чемпионов

Сегодня завершатся первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня завершатся первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, во второй игровой день состоятся 5 матчей.

Первый матч дня состоится в Казахстане, где местный "Астана" примет тбилисское "Динамо". Встреча начнется в 18:00 по бакинскому времени.

В последнем поединке вечера словацкий "Слован" в родных стенах сыграет с люксембургским клубом "Свифт Эсперанж".

Лига чемпионов УЕФА

Первый отборочный раунд, первые игры

12 июля

18:00. "Астана" (Казахстан) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

20:00. ХИК (Финляндия) - "Ларне" (Северная Ирландия)

21:00. "Хакен" (Швеция) - TNS (Уэльс)

21:30. "Фарул" (Румыния) - "Шериф" (Молдова)

22:30. "Слован" (Словакия) - "Свифт Эсперанж" (Люксембург)

Отметим, что ответные матчи первого квалификационного раунда состоятся 18-19 июля.