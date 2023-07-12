Завершатся первые матчи I квалификационного раунда Лиги чемпионов

Сегодня завершатся первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, во второй игровой день состоятся 5 матчей.
Первый матч дня состоится в Казахстане, где местный "Астана" примет тбилисское "Динамо". Встреча начнется в 18:00 по бакинскому времени.
В последнем поединке вечера словацкий "Слован" в родных стенах сыграет с люксембургским клубом "Свифт Эсперанж".
Лига чемпионов УЕФА
Первый отборочный раунд, первые игры
12 июля
18:00. "Астана" (Казахстан) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
20:00. ХИК (Финляндия) - "Ларне" (Северная Ирландия)
21:00. "Хакен" (Швеция) - TNS (Уэльс)
21:30. "Фарул" (Румыния) - "Шериф" (Молдова)
22:30. "Слован" (Словакия) - "Свифт Эсперанж" (Люксембург)
Отметим, что ответные матчи первого квалификационного раунда состоятся 18-19 июля.