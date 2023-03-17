Завершается третий круг Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня завершится третий круг Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится третий круг Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последней игре XXVII тура "Габала" примет "Шамахы". В настоящее время "красно-черные" находятся на 4-м месте с 33 очками, а гости идут на 9-м, имея в активе 20 очков.

Премьер-лига Азербайджана

ХХVII тур

17 марта

17:00. "Габала" - "Шамахы"

Судьи: Рашад Ахмедов, Кямран Байрамов, Рахиль Рамазанов, Кямран Алиев

Судья-инспектор: Вусал Алиев

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

Габалинский городской стадион.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Карабах" обыграл "Сумгайыт" - 6:0, "Сабах" "Зиря" - 2:0, "Сабаил" дома сыграл вничью с "Туран Товуз" - 1:1, а "Нефтчи" с "Кяпаз" - 2:2.