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Завершается третий круг Премьер-лиги Азербайджана

Завершается третий круг Премьер-лиги Азербайджана Сегодня завершится третий круг Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
17 марта 2023 г. 07:32
Завершается третий круг Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня завершится третий круг Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последней игре XXVII тура "Габала" примет "Шамахы". В настоящее время "красно-черные" находятся на 4-м месте с 33 очками, а гости идут на 9-м, имея в активе 20 очков.

Премьер-лига Азербайджана

ХХVII тур

17 марта

17:00. "Габала" - "Шамахы"

Судьи: Рашад Ахмедов, Кямран Байрамов, Рахиль Рамазанов, Кямран Алиев

Судья-инспектор: Вусал Алиев

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

Габалинский городской стадион.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Карабах" обыграл "Сумгайыт" - 6:0, "Сабах" "Зиря" - 2:0, "Сабаил" дома сыграл вничью с "Туран Товуз" - 1:1, а "Нефтчи" с "Кяпаз" - 2:2.

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