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    Заведено уголовное дело в отношении президента французского клуба ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи

    Катарский функционер подозревается в коррупции

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Федеральная прокуратура Швейцарии завела уголовное дело в отношении президента французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Нассера Аль-Хелаифи.

    Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, катарский функционер подозревается в коррупции.

    Следствие ведется в связи с предоставлением взятки бывшему генсеку ФИФА Жерому Вальке.

    Швейцарская прокуратура завела уголовное дело в отношении экс-генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке.

    Он уже допрошен, сейчас приступили к обыску в принадлежащем ему имуществе во Франции, Греции, Италии и Испании.

    Отметим, что в прошлом году Жерома Вальке отстранили с поста генсека ФИФА по подозрению в афере при продаже билетов на ЧМ 2014. 

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