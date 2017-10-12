Заведено уголовное дело в отношении президента французского клуба ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Федеральная прокуратура Швейцарии завела уголовное дело в отношении президента французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Нассера Аль-Хелаифи.

Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, катарский функционер подозревается в коррупции.

Следствие ведется в связи с предоставлением взятки бывшему генсеку ФИФА Жерому Вальке.

Швейцарская прокуратура завела уголовное дело в отношении экс-генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке.

Он уже допрошен, сейчас приступили к обыску в принадлежащем ему имуществе во Франции, Греции, Италии и Испании.

Отметим, что в прошлом году Жерома Вальке отстранили с поста генсека ФИФА по подозрению в афере при продаже билетов на ЧМ 2014.