Заур Сванадзе: Я хотел бы, чтобы следующим соперником стал "Галатасарай"

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ "Интер" в Люксембурге останется верен своему стилю игры. Хоть мы и на домашнем поле победили "Фола Эш" со счетом 1:0, однако в матче на выезде мы не намерены сидеть в обороне".

Об этом в интервью Report заявил главный тренер команды бакинский "Интер" Заур Сванадзе. 59-летний специалист отметил, что "Интер" отправится в Люксембург этой ночью. Он отметил, что в команде нет проблем с составом: "В составе нет травмированных футболистов. Мы хорошо понимаем суть игры. Мы сделаем все возможное для того, чтобы завоевать путевку в очередной этап. Мы не намерены сильно увлекаться защитой. Конечно, в первую очередь, мы должны сохранить свои ворота неприкосновенными. Но один забитый гол может стать решающим".

Согласно жеребьевке "Фола Эш" в случае преодоления барьера в третьем квалификационном раунде встретится с победителем пары "Эстерсунд" (Швеция) - "Галатасарай" (Турция). З.Сванадзе отметил, что хотел бы видеть в качестве очередного соперника представителя Стамбула: "Сейчас что-то говорить рано. Потому что мы еще не обеспечили себе путевку в очередной этап. Также не известно кто соперник. "Галатасарай" в гостях проиграл со счётом 0:2. Ответная встреча на домашнем поле будет нелегкой. Я знаю, что у этой команды много болельщиков в Азербайджане. Я хотел бы, чтобы следующим соперником стал "Галатасарай".

Отметим, что матч "Интер" - "Фола Эш" состоится 20 июля и начнется в 21:30 по бакинскому времени.