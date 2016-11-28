Заур Сванадзе: Играть с десятью футболистами было очень сложно

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ "Мы были очень близки к победе. На последних минутах мы упустили ее из-за незначительной ошибки. В первой части встречи мы играли хорошо".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер "Интера" Заур Сванадзе после матча с "Зиря" в XIII туре Премьер-лиги Азербайджана.

Грузинский специалист сказал, что после вывода с поля Скарлатаке они частично приняли оборонительную позицию: "В обычной передаче мы допустили ошибку. Играть с 10-ю футболистами было сложно. Получилась сложная игра. Мы должны смотреть вперед и готовиться к очередной игре. Это уже второй матч с "Зиря", на котором мы пропускаем гол на последних минутах. Я бы связал это с невнимательностью".

З.Сванадзе также коснулся предстоящего матча с "Карабахом": "С точки зрения мотивации сегодняшний результат не скажется на матче с "Карабахом". У нас нет проблем с этим. Однако я не могу сказать, как пройдет матч. В очередном туре Скарлатаке играть не будет. Тарлан в последнее время играет очень хорошо. Но если будет играть со своей позиции, будет лучше. Я уже знаю, кто из футболистов его заменит".