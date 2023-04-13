Заур Ахундов: Джанни Де Бьязи должен сделать выводы из этих игр

Джанни Де Бьязи должен сделать выводы из первых отборочных игр Евро-2024.

Джанни Де Бьязи должен сделать выводы из первых отборочных игр Евро-2024.

Об этом Report сообщил член Исполкома АФФА Заур Ахундов.

Функционер сообщил, что на сегодняшнем заседании они заслушали доклад итальянского специалиста: "Он высказал свое мнение. Мы также высказали свою позицию. Решили, что итальянский специалист должен продолжить свою работу".

Член Исполкома АФФА также подчеркнул, что ответственность за неудачи в вышеназванных играх несет не только главный тренер, но и футболисты.

Отметим, что сборная Азербайджана в отборочном этапе проиграла Австрии 1:4 и Швеции со счетом 0:5.