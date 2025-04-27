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Защитнику "Реала" грозит дисквалификация за попытку нападения на судью

Защитнику "Реала" грозит дисквалификация за попытку нападения на судью Защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер может получить длительную дисквалификацию за попытку нападения на арбитра в конце матча с "Барселоной" в финале Кубка Испании.
Футбол
27 апреля 2025 г. 13:24
Защитнику Реала грозит дисквалификация за попытку нападения на судью

Защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер может получить длительную дисквалификацию за попытку нападения на арбитра в конце матча с "Барселоной" в финале Кубка Испании.

Как сообщает Report, Рюдигер вышел в стартовом составе и отыграл 111 минут, после чего был заменен.

В самом конце матча футболист потерял самообладание после фола Килиана Мбаппе на Эрике Гарсию, за что он получил красную карточку.

После этого он попытался прорваться к арбитру, его сдержали партнеры по команде. Затем Рюдигер бросил в судью пакет со льдом. В один из моментов его увели в раздевалку, однако он вернулся и вновь попытался прорваться к судье.

Футболиста могут дисквалифицировать на срок от 4 до 12 матчей.

Отметим, что встреча завершилась победой каталонцев со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Педри, Ферран Торрес и Жюль Кунде. У "Реала" мячи забили Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени. Для "Барселоны" эта победа стала 32-й в истории турнира. "Реал" выигрывал Кубок Испании 20 раз.

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