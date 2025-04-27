Защитнику "Реала" грозит дисквалификация за попытку нападения на судью

Защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер может получить длительную дисквалификацию за попытку нападения на арбитра в конце матча с "Барселоной" в финале Кубка Испании.

Защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер может получить длительную дисквалификацию за попытку нападения на арбитра в конце матча с "Барселоной" в финале Кубка Испании.

Как сообщает Report, Рюдигер вышел в стартовом составе и отыграл 111 минут, после чего был заменен.

В самом конце матча футболист потерял самообладание после фола Килиана Мбаппе на Эрике Гарсию, за что он получил красную карточку.

После этого он попытался прорваться к арбитру, его сдержали партнеры по команде. Затем Рюдигер бросил в судью пакет со льдом. В один из моментов его увели в раздевалку, однако он вернулся и вновь попытался прорваться к судье.

Футболиста могут дисквалифицировать на срок от 4 до 12 матчей.

Отметим, что встреча завершилась победой каталонцев со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Педри, Ферран Торрес и Жюль Кунде. У "Реала" мячи забили Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени. Для "Барселоны" эта победа стала 32-й в истории турнира. "Реал" выигрывал Кубок Испании 20 раз.