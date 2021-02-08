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Защитника "Вероны" ударило током

Защитника "Вероны" ударило током Защитник молодёжной команды "Вероны" Андреа Грезеле попал в больницу.
Футбол
8 февраля 2021 г. 20:52
Защитника Вероны ударило током

Защитник молодежной команды "Вероны" Андреа Грезеле попал в больницу.

Как передает Report со ссылкой на L'Arena, накануне 19-летний футболист перелез через забор у железной дороги и взобрался на крышу вагона, где его ударило током. В результате Грезеле упал с высоты четырёх метров. Игрок был госпитализирован. Сообщается, что у Грезеле диагностированы перелом позвонка, внутричерепная гематома и ожог руки. Защитник находится в реанимации.

"Мы с тобой, твоими близкими и с теми, кто, как и мы, любят тебя. Держись, Андреа!" - говорится в сообщении пресс-службы "Вероны", опубликованном на странице клуба в Твиттере.

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Версия на азербайджанском языке Futbolçunu elektrik cərəyanı vurdu, reanimasiyaya yerləşdirildi

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