Защитника "Вероны" ударило током

Защитник молодёжной команды "Вероны" Андреа Грезеле попал в больницу.

Защитник молодежной команды "Вероны" Андреа Грезеле попал в больницу.

Как передает Report со ссылкой на L'Arena, накануне 19-летний футболист перелез через забор у железной дороги и взобрался на крышу вагона, где его ударило током. В результате Грезеле упал с высоты четырёх метров. Игрок был госпитализирован. Сообщается, что у Грезеле диагностированы перелом позвонка, внутричерепная гематома и ожог руки. Защитник находится в реанимации.

"Мы с тобой, твоими близкими и с теми, кто, как и мы, любят тебя. Держись, Андреа!" - говорится в сообщении пресс-службы "Вероны", опубликованном на странице клуба в Твиттере.