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Защитник "Ювентуса" заразился коронавирусом

Защитник "Ювентуса" заразился коронавирусом У защитника туринского "Ювентуса" Маттейса де Лигта выявили коронавирус
Футбол
8 января 2021 г. 22:28
Защитник Ювентуса заразился коронавирусом
Маттейс де Лигт

У защитника туринского "Ювентуса" Маттейса де Лигта выявили COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

Ранее аналогичное заболевание было диагностировано у других игроков туринцев - Алекса Сандро и Хуана Куадрадо.

"Футбольный клуб "Ювентус" сообщает, что в ходе проверок, предусмотренных действующим протоколом, выявлен положительный результат теста на COVID-19 игрока Маттейса де Лигта. Футболист уже изолирован в отдельном помещении", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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Версия на азербайджанском языке “Yuventus”un daha bir oyunçusunda koronavirus aşkarlandı

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