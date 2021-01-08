Защитник "Ювентуса" заразился коронавирусом

У защитника туринского "Ювентуса" Маттейса де Лигта выявили COVID-19.
Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.
Ранее аналогичное заболевание было диагностировано у других игроков туринцев - Алекса Сандро и Хуана Куадрадо.
"Футбольный клуб "Ювентус" сообщает, что в ходе проверок, предусмотренных действующим протоколом, выявлен положительный результат теста на COVID-19 игрока Маттейса де Лигта. Футболист уже изолирован в отдельном помещении", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.