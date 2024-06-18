Защитник сборной Шотландии дисквалифицирован на два матча

Защитник сборной Шотландии Райан Портеус дисквалифицирован на два ближайших матча и пропустит оставшиеся встречи национальной команды в групповом этапе чемпионата Европы.

Защитник сборной Шотландии Райан Портеус дисквалифицирован на два ближайших матча и пропустит оставшиеся встречи национальной команды в групповом этапе чемпионата Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, Портеус получил прямую красную карточку за грубую игру в концовке первого тайма матча первого тура группового этапа против сборной Германии (1:5).

В первом тайме защитник совершил прыжок в ногу немецкому хавбеку Илкаю Гюндогану. Портеус также стал причиной назначения пенальти в ворота шотландской команды.

Чемпионат Европы проходит в Германии и завершится 14 июля. Матч между Германией и Шотландией завершился победой хозяев поля со счетом 5:1. Следующие матчи на ЕВРО-2024 Шотландия проведет против сборных Швейцарии (19 июня) и Венгрии (23 июня).