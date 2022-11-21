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Защитник сборной Ирана: Условия в нашей стране неправильные, а люди несчастливы

Защитник сборной Ирана: Условия в нашей стране неправильные, а люди несчастливы Защитник сборной Ирана Эхсан Хаджсафи выразил соболезнования в связи с гибелью в его стране более человек во время протестов, а также осторожно прокомментировал ситуацию, которая сейчас происходит в Иране.
Футбол
21 ноября 2022 г. 02:15
Защитник сборной Ирана: Условия в нашей стране неправильные, а люди несчастливы

Защитник сборной Ирана Эхсан Хаджсафи выразил соболезнования в связи с гибелью в его стране более человек во время протестов, а также осторожно прокомментировал ситуацию, которая сейчас происходит в Иране.

Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph

"Прежде всего, я хотел бы выразить свои соболезнования всем семьям погибших в Иране. Они должны знать, что мы с ними, поддерживаем их и сочувствуем. Надеемся достичь положительного результата и сможем осчастливить наш народ.

Должны признать, что условия в нашей стране неправильные и наши люди несчастливы. Мы здесь, но это не значит, что не должны быть их голосом или не должны их уважать. Все, что у нас есть, это от них. Мы должны бороться, должны показать все, на что способны, забить голы, показать результат мужественному народу Ирана. И я надеюсь, что условия изменятся в соответствии с ожиданиями людей", - цитирует Хаджсафи британское издание.

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