Защитник сборной Дании установил рекорд ЕВРО по числу передач с точностью 100%

Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен установил рекорд чемпионатов Европы по числу точных передач.

Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен установил рекорд чемпионатов Европы по числу точных передач.

Об этом передает Report со ссылкой на статистический портал Opta.

Сборная Дании сыграла вничью со Словенией в матче группового этапа чемпионата Европы‑2024 по футболу со счетом 1:1.

Датский защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен завершил встречу со 100% точных передач.

Всего он отдал 89 передач, что стало рекордом чемпионатов Европы (при точности 100%).

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос в матче открытия ЕВРО‑2024 против Шотландии (5:1) сделал 102 передачи, из которых точными оказалась 101. Это рекорд турнира по точности передач для игрока со 100 и более пасами.