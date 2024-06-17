Защитник сборной Дании установил рекорд ЕВРО по числу передач с точностью 100%

Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен установил рекорд чемпионатов Европы по числу точных передач.
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Сборная Дании сыграла вничью со Словенией в матче группового этапа чемпионата Европы‑2024 по футболу со счетом 1:1.
Датский защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен завершил встречу со 100% точных передач.
Всего он отдал 89 передач, что стало рекордом чемпионатов Европы (при точности 100%).
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос в матче открытия ЕВРО‑2024 против Шотландии (5:1) сделал 102 передачи, из которых точными оказалась 101. Это рекорд турнира по точности передач для игрока со 100 и более пасами.