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Защитник сборной Дании установил рекорд ЕВРО по числу передач с точностью 100%

Защитник сборной Дании установил рекорд ЕВРО по числу передач с точностью 100% Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен установил рекорд чемпионатов Европы по числу точных передач.
Футбол
17 июня 2024 г. 01:22
Защитник сборной Дании установил рекорд ЕВРО по числу передач с точностью 100%

Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен установил рекорд чемпионатов Европы по числу точных передач.

Об этом передает Report со ссылкой на статистический портал Opta.

Сборная Дании сыграла вничью со Словенией в матче группового этапа чемпионата Европы‑2024 по футболу со счетом 1:1.

Датский защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен завершил встречу со 100% точных передач.

Всего он отдал 89 передач, что стало рекордом чемпионатов Европы (при точности 100%).

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос в матче открытия ЕВРО‑2024 против Шотландии (5:1) сделал 102 передачи, из которых точными оказалась 101. Это рекорд турнира по точности передач для игрока со 100 и более пасами.

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Версия на азербайджанском языке Danimarka millisinin müdafiəçisi Avropa çempionatlarında dəqiq ötürmələrə görə rekord müəyyənləşdirib

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